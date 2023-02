(Di sabato 11 febbraio 2023) Nuovo capitolo del braccio di ferro tra sindacati e governo in Francia per ladel sistemastico. E' il quarto giorno di mobilitazione dall'inizio dell'annola. I ...

I sindacati sono scesila strada in tutta la Francia e puntano molto su questa mobilitazione. "Più persone ci sono in strada sabato, più forza avremo per moltiplicare le azioni dopo. Questo è ...Molte persone stannosfilando e si è dovuto creare un percorso secondario nella capitale di ... Oggi i sindacatihanno rilasciato una dichiarazione congiunta, definendo il governo "sordo"...

Francesi ancora in piazza contro riforma delle pensioni - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Francia, ancora scioperi e proteste RSI.ch Informazione

Francesi ancora in piazza contro la riforma delle pensioni Tiscali Notizie

Meloni ancora contro Macron ma in Europa comandano sempre ... Money.it

E se Macron stesse sbagliando (ancora) La tela di Meloni Formiche.net

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "Pogba è ai box, mi spiace dirlo ma non è a disposizione": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, conferma l'indisponibilità del francese ... sta migliorando e Kaio ...