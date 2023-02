FOTO – Novità in arrivo in famiglia per Lautaro Martinez Dolce attesa

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) La compagna di, Agustina Gandolfo, ha dato un’importante notizia per ladell’attaccante dell’Inter. L’argentina ha pubblicato su Instagram unaper descrivere il momento.aspetta il secondo figlio. Dopo la nascita di Nina il calciatore dell’Inter avrà un altro piccolo erede. Ad annunciarlo è stata proprio la compagna dell’argentino, Agustina Gandolfo, attraverso unasu Instagram. Inizia perciò il periodo diper la coppia. Agustina Gandolfo ha scritto precisamente: «La nostrasi allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l’ora di avere un’altra persona che illumini le nostre giornate e ...