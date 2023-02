Formazioni ufficiali West Ham-Chelsea | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) La 23esima giornata di/23, vedrà affrontarsiHam e. I padroni di casa hanno bisogno di punti salvezza, dopo il pareggio ottenuto nella scorsa giornata di campionato contro il Newcastle. Anche iltuttavia ha fame di vittoria e voglia di riscatto, dopo due pareggi a reti bianche consecutivi con Liverpool e Fulham. Appuntamento dunque quest’oggi alle 13.30, intanto ecco leche scenderanno in campo.Ham: in attesa: in attesa SportFace.