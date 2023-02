Formazioni ufficiali Werder Brema-Borussia Dortmund | Bundesliga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) La ventesima giornata di/23 vedrà affrontarsi il Wedere il. I padroni di casa sono alla ricerca di punti importanti per rincorrere la zona Europa, dopo l’ultimo successo ottenuto a Stoccarda. Anche iltuttavia ha bisogno di punti, per mantenere le posizioni alte della classifica e sognare ancora il titolo. Appuntamento quindi alle 15.30 di questo pomeriggio, ecco ledel match.: in attesa: in attesa SportFace.