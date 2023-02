Formazioni ufficiali Frosinone-Cittadella | Serie B 2022 23

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) La 24esima giornata di/23, vedrà affrontarsi ile il. La capolistacerca un’ulteriore successo, dopo quello ottenuto a Como nella scorsa giornata di campionato. Anche ilvuole dare continuità di risultati, dopo l’ottima vittoria contro l’Ascoli, per scalare sempre più posizioni in classifica. Appuntamento quindi alle 14, intanto ecco ledel match.: in attesa: in attesa SportFace.