Foibe | la sinistra dà la colpa dei massacri alle vittime

(Di sabato 11 febbraio 2023) A scanso di equivoci, ho trovato non poco discutibile la scelta del Municipio IX Levante di Genova di ricordare insieme la Shoah e le“perché il sangue dei morti non ha colore”. La Shoah è un unicum nella storia non tanto per il numero di morti – certi regimi comunisti hanno ammazzato ben più di sei milioni di uomini – quanto per la motivazione che ne è stata data. Nell’abissale superficialità del linguaggio politico italiano, etnocidio, pulizia etnica, xenofobia finiscono per essere tutti sinonimi, un costume di casa, questo tutt’altro che innocuo giacché si presta facilmente alla criminalizzazione di quanti sono insensibili all’universalismo etico buonista (gente di destra ovviamente). Le differenze, però, restano e notevoli! Il torinese degli anni Sessanta che “non affittava a meridionali” poteva essere odioso (e lo era) ma farlo diventare un potenziale ...