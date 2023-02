Fiumicino | a Villa Guglielmi la seconda tappa del Campionato Regionale di corsa campestre

(Di sabato 11 febbraio 2023)– Nuova giornata dedicata al cross a. Arriva domani, domenica 12 febbraio, al parco verde di, ladeldiorganizzato dal comitatoLazio della Fidal con il supporto dell’Asd Atletica. Si tratta del secondo appuntamento, dopo ladi Arce, che prevede l’arrivo dei migliori top runners del Lazio. Accertati già circa mille iscritti totali per le diverse prove di categoria che si disputeranno lungo tutta la mattinata. Le tipologie delle gare sono: il C.d.S. assoluto di cross; il Trofeo giovanile di cross per le categorie dei Ragazzi/e, e ...

Il percorso comune e' stato tracciato nel corso di un'incontro che si e' tenuto ieri a...del Comitato Unpli Lazio e con il supporto dell'amministrazione e della Pro Loco di, siamo in ...Il percorso comune è stato tracciato nel corso di un'incontro che si è tenuto ieri aGugliemi ...del Comitato Unpli Lazio e con il supporto dell'amministrazione e della Pro Loco di, ...

