Firenze | finge il furto dello scooter per evitare multa 22enne denunciato

(Di sabato 11 febbraio 2023) Unfiorentino è stato colto in flagrante da una pattuglia della polizia municipale del Reparto Zona Centrale mentre transitava in via della Condotta in senso contrario e senza casco. Dopo aver abbandonato il mezzo a poca distanza, sono scattate le ricerche anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere L'articolo proviene daPost.

FIRENZE – E’ accaduto nei giorni scorsi nel centro di Firenze. Un 22enne fiorentino è stato colto in flagrante da una pattuglia della polizia municipale del Reparto Zona Centrale mentre transitava in ...Accompagnato nella stazione dei carabinieri per le operazioni di fotosegnalamento, il 22enne si sarebbe sdraiato a terra, fingendo di dormire, poi si sarebbe alzato di scatto sputando sui militari.