Firenze, due arresti per furto in poche ore grazie alle telefonate dei cittadini LA NAZIONE

Da Prato a Firenze per abbandonare rifiuti tessili: due denunciati LA NAZIONE

Firenze, c’era un molestatore in tramvia: preso dopo lo sfogo delle vittime su whatsapp LA NAZIONE

Reale Mutua Fenera Chieri '76 a Firenze per la sfida col Bisonte ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Calcio, raffica di daspo tra Firenze ed Empoli LA NAZIONE

Controsenso e senza casco in via della Condotta a Firenze fugge per evitare il controllo dei vigili ... sanzioni per guida senza casco (167 euro con fermo del veicolo per due mesi) e transito ...Abbiamo fatto un incontro col ministro Urso circa due mesi fa, con Giani, ma da allora non ci sono stati sviluppo anche se devo dire che ognuno di noi ha continuato a lavorare su questo fronte». Se ...