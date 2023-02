Firenze | due arresti per furto Decisive le telefonate di alcuni cittadini al 112 | la centrale di emergenza urgenza

Leggi su firenzepost

(Di sabato 11 febbraio 2023) Alcune segnalazioni tempestive al 112 NUE, numero di, hanno permesso l'arresto in flagranza di due persone accusate di fi. Ma andiamo per ordine. Arrestato dalla Polizia di Stato, davanti ad una scuola elementare, in via Arcangelo Corelli, un uomo accusato di tentatoaggravato e ricettazione. Un altro arrestatio di notte al Ponte Rosso L'articolo proviene daPost.