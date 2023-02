Fiorentina | i convocati per la Juventus | sorpresa Barak

(Di sabato 11 febbraio 2023) Laha diramato la lista ufficiale deia disposizione di Vincenzo Italiano per la gara contro laLa, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta dell’Allianz Stadium contro laè l’assente dell’ultimo minuto, fuori a causa di una sindrome gastro-intestinale che lo ha colpito nelle ultime ore.Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano Difensori: Biraghi, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara L'articolo proviene ...

Torna fra i convocati Gaetano Castrovilli che da martedì scorso ha ... Lo ha detto Italiano presentando dai canali ufficiali della Fiorentina