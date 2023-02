Finale Sanremo 2023 | la diretta Torna Chiara Ferragni | Amadeus legge Zelensky - Magazine - Sanremo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il nome del vincitore è atteso a notte fonda. Sul palco i 28 cantanti in gara, Elodie apre la serata, chiude Sethu. Una prima classifica, poi la top five, infine il verdetto. Sul palco Depeche Mode, ...

Il nome del vincitore è atteso a notte fonda. Sul palco i 28 cantanti in gara, Elodie apre la serata, chiude Sethu. Una prima classifica, poi la top five, infine il verdetto. Sul palco Depeche Mode, ...- Dopo le emozioni e le sorprese delle prime quattro serate aè tutto pronto per ladel 73° Festival in programma nella serata di oggi (sabato 11 febbraio) sul palco del teatro Ariston . A condurre la serara insieme al direttore artistico Amadeus ...

Sanremo 2023, la finale: scaletta, orari, cantanti e ospiti. Torna Chiara Ferragni Corriere della Sera

Il programma della serata finale - articolo - Rai.it Rai Storia

La serata finale: sul palco i 28 artisti in gara. Ospiti Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode - La diretta della serata finale - La diretta della serata finale RaiNews

Scaletta della finale di Sanremo 2023: l'ordine di uscita della quinta serata la Repubblica

Dopo lo scontro politico della vigilia, arriva sul palco di Sanremo, all'1 di notte della serata finale, la lettera di Volodymyr Zelensky. Come previsto, è Amadeus a dar voce al messaggio del leader ...