Festival di Sanremo | la stoccata di Alessandra Mussolini ad Amadeus | “Delusa da lui”

(Di sabato 11 febbraio 2023)non le manda a dire e anche in questa occasione, per ildi, si è schierata duramente controper una scelta stilistica. L’edizione 73 della kermesse canora più famosa d’Italia continua a far discutere. Come ogni anno ci sono scelte che il pubblico o comunque personaggi più o meno famosi L'articolo chemusica.it.

Attesa per la serata conclusiva che incoronerà il vincitore dell'edizione 2023. Gli artisti in gara riproporranno nuovamente le canzoni per poi giungere alla classifica definitiva che eleggerà i ...Chiara Francini, co - conduttrice della quarta serata del, ha messo in scena un monologo sulle donne che non sono madri. Francini ha raccontato di "quando qualcuna ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata e c'è come qualcosa che ti esplode ...

Sanremo 2023, la classifica dopo i duetti della quarta serata del Festival Sky Tg24

Sanremo 2023, la quarta serata: Mengoni vince la serata delle cover e rimane in testa nella classifica... Corriere della Sera

Sanremo 2023, i tweet più divertenti sulla serata delle cover Repubblica TV

Pacco bomba a Sanremo vicino al teatro Ariston: Festival tra gli obiettivi degli anarchici, scatta l'allarme Virgilio Notizie

Sospetto pacco bomba al Festival di Sanremo a 500 metri dall'Ariston: le forze dell'ordine a lavoro La Stampa

Sanremo – Gli piace vincere facile. È una scelta obbligata. Marco Mengoni regala all’Ariston e all’Italia uno dei camei più intensi ed emozionanti che si siano mai visti su un palco. È vero: scegliere ...Semplice: non sarebbe Sanremo, appunto. Altro che Festival della musica italiana! Quella, la musica, purtroppo passa sempre in secondo piano. E così anche quest'anno, nella sua settantatreesima ...