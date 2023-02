Festival del gol al Bagnolo in Piano Ma è un anticipo senza vincitrici

Il conduttoresuona la chitarra dalla platea e canta in successione 'Piazza Grande', 'Futura' e 'Caruso'. Depeche Mode super ospiti Grande attesa per i Depeche Mode, super ospiti della ...Le canzoni della 73esima edizionedi Sanremo le conosciamo ormai quasi a memoria, le abbiamo ascoltate dagli artisti sul palco dell' Ariston nelle prime tre serate e decine di volte in radio. Dopo la serata cover e duetti ...

Festival del cinema di Spello, dal 10 al 19 marzo la XII edizione TuttOggi

A Roma la presentazione del XII Festival del Cinema di Spello: dal ... Comune di Spello

Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri, una nuova ... Ciak Magazine

Sanremo: Festival del Disarmo contro invio armi per guerra Agenzia ANSA

Sanremo 2023, 400 in piazza contro messaggio Zelensky al Festival Adnkronos

AGI - Nel giorno della finale del Festival di Sanremo, il palcoscenico dell'Ariston torna a essere al centro di nuove polemiche politiche. A far scoccare la scintilla è l'esibizione di Fedez che, in ...Chi sarà il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo Sul palco di esibiranno ancora una volta tutti i 28 big in gara.