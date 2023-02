(Di sabato 11 febbraio 2023) Dopo penultima puntata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri sera, a finire al centro dei riflettori sono stati. Sebbene i due non fossero tra i cantanti in gara e il cantante di Sere Nere non sia nemmeno a Sanremo,ultime ore sono nel mirino dei social. A dar inizio L'articolo

... la foto del vicemistro Bignami strappata danel suo freestyle, di cui pare ora che la Rai ... Ebbene sì, in un Paese in cui l'opposizione ormai la si fa di più dal palco di Sanremo che...Leggi anche FdI attacca la Rai: 'È stato killeraggio politico, chi sapeva dilasci' Secondo quanto emersoultime ore si sapeva cheavrebbe strappato la foto del viceministro Bignami ...

Sanremo 2023, "Giorgia legalizzala": il grido di Fedez e Articolo 31 ... Adnkronos

Sanremo 2023, l'appello di Articolo 31 e Fedez sulle note di «Ohi ... Open

"Non legalizzeremo mai la droga". Il governo fa piangere Fedez e J-Ax ilGiornale.it

Perchè Tiziano Ferro ha bloccato Fedez su Instagram: l'appello del ... Fanpage.it

Fedez, nelle storie di Instragram di Lazza: l'appello a Tiziano Ferro DailyNews 24

«Come ho già detto ha spiegato - abbiamo saputo nell'imminenza della messa in onda che Fedez non avrebbe più portato il testo che ci era già consegnato da giorni, che non ho avuto il tempo di leggere.Sanremo 2023. I "casi" Fedez (con la foto del viceministro Bignami strappata in diretta e poi lo stesso rapper che in duetto con gli Articolo 31 invita la premier Giorgia Meloni ...