... seduta in prima fila: fa show assieme alla rapper Big Mama e sisempre di più verso il ... Articolo 31 e: 7,5 - Per quanto un completo di Prada strida alquanto con canzoni come 'Maria' e '...Durante la seconda serata, infatti, le ha pronunciate anche. Il rapper e marito di Chiara Ferragni le ha dette dopo il suo discusso freestyle nel quale tra le varie frecciatine ha strappato ...

Fedez lancia una stoccata ad Anna Oxa in diretta su Instagram Novella 2000

Tiziano Ferro blocca Fedez su Instagram. Il rapper lancia l'appello Novella 2000

Cosa ha fatto Fedez ieri sera a Sanremo Ecco il testo integrale ... Grazia

Sanremo, Fedez canta con gli Articolo 31 e lancia messaggio LaScimmiaPensa.com

Fedez-Tananai e Soleri-Victoria ai ferri corti Intanto Boldi lancia un'altra "cipollina"... a tutto gossip con Roberto Alessi MOW

In una diretta su Instagram Fedez ha lanciato una stoccata ad Anna Oxa, rivelando un retroscena che si sarebbe verificato alle prove In giornata gli artisti in gara a Sanremo 2023 hanno dovuto ...Durante la serata delle cover, gli Articolo 31 e Fedez si sono esibiti in un medley del gruppo: non è mancata una battuta su Giorgia Meloni ...