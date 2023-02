Fedez attacca Anna Oxa | «È stata maleducata | ha esagerato» Ecco cosa è successo

(Di sabato 11 febbraio 2023)chiama in diretta Instagram Chiara Ferragni. Dopo averle fatto i complimenti per quanto fossebrava al Festival di Sanremo, il rapper volevo rivelare altro ma l'imprenditrice digitale...

Quanto a, la ministra afferma di non aver visto la sua esibizione ma ha voluto ricordargli '...apprezzato l'impegno della Ferragni a favore delle donne nel primo giorno della kermesse -...Marco Travaglio nel suo editoriale su Il Fatto quotidianola Rai che ha preso le distanze da, cioè 'da un rapper che, diversamente da Benigni, capisce la Costituzione e la usa per il verso giusto: per dissacrare il potere in base all'articolo ...

Sgarbi attacca Fedez a Sanremo: A che titolo è lì Gli ospiti culturali si scelgano col ministero Fanpage

Sanremo 2023, Fedez attacca la ministra Roccella e mostra la foto di Bignami vestito da Hitler: «Testo non concordato ... Open

Sanremo 2023, Fedez attacca governo e Codacons: "Mi assumo le mie responsabilità" TGCOM

Fedez contro il viceministro Bignami: a Sanremo il freestyle politico del rapper che attacca anche il Codacon… la Repubblica

Fedez strappa la foto di Galeazzo Bignami a Sanremo 2023: chi è il viceministro di FdI nel Governo Meloni Virgilio Notizie

Fedez chiama in diretta Instagram Chiara Ferragni. Dopo averle fatto i complimenti per quanto fosse stata brava al Festival di Sanremo, il rapper volevo rivelare altro ma l'imprenditrice ...Ancora una volta al centro della polemica. Dopo la fake news sulla lite dietro le quinte ecco arrivare l’attacco frontale (e questa volta vero) di Fedez. Il rapper si è scagliato contro la collega su ...