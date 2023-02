FdI attacca la Rai | È stato killeraggio politico | chi sapeva di Fedez lasci

Leggi su agi

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - "È scandaloso che la Rai abbia acconsentito lo spettacolino indegno diai danni di un viceministro. Il quotidiano LaVerità stamane ci delizia tra l'altro con nuovi dettagli, che alcuni speravano evidentemente passassero in sordina. Lo show del rapper, paladino dell'antifascismo e giustiziere, non è stata un'improvvisata spiazzante, con foto stracciata del sottosegretario Bignami in diretta, da cui la Rai si è prontamente dissociata, ma provata prima della messa in onda e studiata a tavolino. Unica variazione rispetto alle prove? Evitare di sventolare la foto a testa in giù, stile piazzale Loreto. Dunque la Raie non ha fermato questa pagliacciata, anzi si è dimostrata complice e compiacente, con successive e mendaci prese di distanza. Vogliamo chiarezza rispetto a questa vicenda: chi non è capace di garantire il pluralismo nella TV ...