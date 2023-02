Fatevi questo regalo | le Samsung Galaxy Buds Live sono in offertissima

Leggi su optimagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Non crediamo avreste il coraggio di voltarvi dall’altra parte al cospetto delleLive offerte aprezzo oggi 11 febbraio su Amazon. Stiamo parlando del modello economico delle cuffie true-wireless del colosso di Seul, che potrete fare vostre con un esborso di 69,99 euro (lo sconto è di ben oltre il 50% rispetto al prezzo di listino, un’occasione che difficilmente si ripeterà tanto presto). Per chi non le conoscesse, leLive hanno la forma di un piccolo fagiolo, si adattano perfettamente alla conformazione delle orecchie, godono di altoparlanti da 12mm ed includono 3 microfoni, la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) e la connettività Bluetooth 5.0 per collegarsi rapidamente ai tanti dispositivi supportati. Le ...