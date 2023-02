L'ex ct delvincitore dello scudetto 1998 - '99 è stato trasportato da un'ambulanza del 118 , allertata dalla moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Secondo gli esami ...Firma Giroud, e chi sennò Primo tempo die paure, merito del Toro, che già due volte quest'anno aveva vinto contro il. Contratto, timoroso e confuso, con la difesa a 3 e atteggiamento ...

Zaccheroni in rianimazione dopo una brutta caduta in casa: paura ... Sport Fanpage

Ex Milan, paura per Zaccheroni: ricoverato per una botta alla testa Pianeta Milan

Paura per Zaccheroni: è ricoverato in rianimazione dopo una caduta in casa Sky Sport

Milan-Torino, Juric in conferenza: "Del Milan ho paura di tutto" Radio Rossonera

Torino, Juric: 'Il Milan ferito fa ancora più paura. Ilic non in ... Calciomercato.com

L’ex ct del Milan vincitore dello scudetto 1998-’99 è stato trasportato da un’ambulanza del 118, allertata dalla moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Secondo gli esami tomografici ...CESENA Mondo del calcio in ansia per le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni. L’ex tecnico, di Milan, Inter e Juventus, è ricoverato da questa sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maur ...