Europei di ciclismo su pista | altra medaglia per Simone Consonni | arriva l’argento nell’omnium

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023) Terzaconsecutiva perai Campionatidisu. Il 28enne di Brembate Sopra ha colto lad’argentovinto dal francese Benjamin Thomas al termine di una prova in crescita. Chiamato a sostituire in extremis l’influenzato Elia Viviani, il fuoriclasse orobico residente a Lallio si è dimostrato in palla sin dalle prime due prove chiudendo in quinta posizione allo scratch e in settima al tempo race. Nonostante le fatiche accumulate nei giorni precedenti,non si è risparmiato iniziando la propria rimonta nell’eliminazione, affrontata con grande arguzia. Una dote che il campione olimpico ha sfruttato al meglio terminando la terza prova vinta da Thomas attestandosi a soli ...