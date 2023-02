Eros Ramazzotti gaffe clamorosa a Sanremo 2023 | Ultimo rimane senza parole

(Di sabato 11 febbraio 2023) NEWS TV.“perde le” della sua stessa canzone. Il duetto connon parte proprio con il piede giusto. >>Marco Mengoni accusato di plagio a. Striscia la Notizia: “Ricorda un brano di Lucio Dalla”dimentica ledella sua stessa canzone Anche la serata delle cover diè giunta al termine. In questa puntata i concorrenti in gara interpretano i brani di maggiore successo. Si tratta di uno degli appuntamenti cult del festival. La serata è ancora una volta da maratoneti e tanto che Gianni Morandi, che in questo festival ha ...

Ma questa volta in playback… - guarda 'SONO CRESCIUTO CON LE CANZONI DI' - Ultimo nella serata di venerdì duetterà con. 'Conho rapporto molto bello, semplice, ..., infine, ha fatto perdere a Ultimo 10 punti per aver dimenticato le parole. 1) Sethu - 365 punti 2) Marco Mengoni - 335 punti 3) I cugini di campagna - 333 punti 4) LDA - 264 punti 5)...

Sanremo 2023, le strane pagelle della quarta serata: Ultimo ‘in ombra’ con Eros Ramazzotti,… Il Fatto Quotidiano

Da Elisa a Eros Ramazzotti, da LRDL a Takagi & Ketra: Sanremo, tutto sulla 4ª serata La Gazzetta dello Sport

La casa di Eros Ramazzotti con terrazzo e arredamento moderno Stile e Trend Fanpage

Tragedia Eros Ramazzotti, la confessione drammatica: "Abbiamo perduto tutto..." PASSIONEtecnologica.IT

«Sai che non me la ricordo». La memoria, o forse l'emozione, gioca un brutto scherzo a Eros Ramazzotti che, ospite del duetto di Ultimo nella serata delle cover di Sanremo 2023 per un medley di tre ...Ma cosa è successo «Inizio ad avere qualche segno di affaticamento», ha esordito la figlia di Eros Ramazzotti spiegando ai fan come sta trascorrendo questi ultimi giorni, sempre più vicina al parto.