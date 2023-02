Ergastolano in permesso ammazza due donne e si suicida

Leggi su agi

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - Unche beneficiava della semilibertà, per lavorare fuori dal carcere e rientrare di sera, e aveva ottenuto unpremio di una settimana. Un passato da killer di mafia e un fratello esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano. È il ritratto di Salvatore La Motta, 63 anni, che si è sparato un colpo di pistola davanti alla caserma dei carabinieri di Riposto, in provincia di Catania. Lo ha fatto davanti ai militari che gli chiedevano di abbassare l'arma. Voleva costituirsi perché aveva ucciso poco prima due. Una pistola, tre colpi, tre vite finite per motivi che non sarà facile ricostruire. Sembra che La Motta avesse avuto una relazione con entrambe le sue vittime. Ha ucciso prima Carmelina Marino, 48 anni. Le ha sparato un colpo alla testa mentre erano in auto sul lungomare Pantano a Riposto. E lì ha ...