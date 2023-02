Empoli | Zanetti | «Non mi preoccupano certe situazioni I giovani…»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni Paolo, allenatore dell’, ha parlato a Dazn prima del match contro lo Spezia. GOL PRESI DAI PIAZZATI – «La settimana l’abbiamo affrontata come sempre. Capitanoper merito dell’avversario o per mancanza di attenzione, ma lavoriamo senza crearci problemi». BALDANZI E MARIN – «Sono due colonne importanti ma come un po’ tutti, abbiamo già visto l’importanza di usare tutte le risorse». CAMBIAGHI – «Ha già giocato con l’Inter e ha fatto benissimo, dovrà sfruttare la sua meritata chance». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo. SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Amian, ...

Per la 22esima giornata di Serie A in campo alle 15 Empoli-Spezia 0-0 DIRETTA Probabili formazioni ... 28 Cambiaghi, 91 Piccoli. All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Akpa Akpro e ...Empoli e Spezia si giocano una partita carica di importanza per mettersi al sicuro nella lotta salvezza. Zanetti si affida all'esperienza di Caputo insieme a Cambiaghi, Gotti punta forte sull'ultimo ...