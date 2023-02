Empoli | Zanetti | «Abbiamo dato tutto | faccio i complimenti a…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le parole di Paolo Zantti, allenatore dell’, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia. Tutti i dettagli Paoloha parlato a Dazn dopo il pareggio trae Spezia. PAROLE – «Al netto degli episodi è stata un’ottima partita. Si è messa subito in un binario molto difficile ma devo fare iai miei ragazzi perchè hanno tirato fuoriquello che avevano dentro. Alla lunga ci ha premiato e quando siamo rimasti in parità numericaschiacciato lo Spezia». L'articolo proviene da Calcio News 24.