Empoli-Spezia LIVE 0-2 | termina il primo tempo – INTERVALLO

(Di sabato 11 febbraio 2023) Al Castellani, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, giallo sul calcio di rigore che ha portato in vantaggio i liguri e tirato due volte: ecco il motivo Attorno al 20 minuto di, è stato segnalato un calcio di rigore in ...Commenta per primo Intervenuto sulle frequenze di Dazn prima di, Paolo Zanetti , tecnico dei toscani, ha fatto il punto su alcuni singoli della squadra: 'Marin e Baldanzi sono due nostre colonne molto importanti - ha esordito - . Ma è importante ...

Empoli-Spezia: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Diretta Empoli - Spezia (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

Empoli-Spezia, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Serie A: Empoli-Spezia 0-1 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Empoli-Spezia, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Lo Spezia trova subito il raddoppio contro l’Empoli al Castellani. Al 31' incomprensione fra Ismajli e Akpa Akpro, Verde recupera il pallone, si invola verso la porta e con un tiro dai 25 metri sul ...Le scelte di Zanetti. Confermato il 4-3-1-2 per Paolo Zanetti, a caccia dell’ennesimo risultato utile fra le mura amiche. Empoli-Spezia, le probabili formazioni. Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De ...