Empoli-Spezia LIVE 0-2 | si affacciano in avanti gli azzurri

(Di sabato 11 febbraio 2023) Al Castellani, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Intervenuto sulle frequenze di Dazn prima di, Paolo Zanetti , tecnico dei toscani, ha fatto il punto su alcuni singoli della squadra: 'Marin e Baldanzi sono due nostre colonne molto importanti - ha esordito - . Ma è importante ...Commenta per primo Di seguito gli episodi da moviola in, 22esima giornata di Serie A: GIUA ALASSIO - COLAROSSI IV: GARIGLIO VAR: DI PAOLO AVAR: PATERNA 22' - Vicario para il rigore, ma Giua fa ripetere per infrazione da parte della difesa ...

Diretta Empoli - Spezia (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

Empoli - Spezia live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Empoli-Spezia, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Empoli, recupera un difensore. In attacco scelta fatta per lo Spezia Fantacalcio ®

Empoli - Spezia : LIVE MATCH - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Le scelte di Zanetti. Confermato il 4-3-1-2 per Paolo Zanetti, a caccia dell’ennesimo risultato utile fra le mura amiche. Empoli-Spezia, le probabili formazioni. Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De ...La gara del Castellani si apre con il vantaggio dello Spezia sull’Empoli. Al 21' Parisi interviene con la mano sulla linea di porta e per l’arbitro è calcio di rigore ed espulsione. Dal dischetto si p ...