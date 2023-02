Empoli-Spezia | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A scenderanno in campo. Le due squadre sono alla ricerca di punti per ottenere una salvezza tranquilla. La partita d’andata tra le due compagini finì con la vittoria delloper 1-0. Ecco di seguito le. L’di Paolo Zanetti arriva dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma per 2-0. Gli azzurri si trovano al dodicesimo posto in classifica con 26 punti frutto di sei vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. L’vuole ottenere punti per ottenere il suo obiettivo salvezza. Zanetti per questa partita dovrà fare a meno di Tonelli, Destro e Grassi infortunati. Lodi Luca Gotti arriva dalla sconfitta ...