Empoli-Spezia | giallo sul rigore | perchè il doppio miracolo di Vicario è stato inutile

(Di sabato 11 febbraio 2023)sul calcio diche ha portato in vantaggio i liguri e tirato due volte: ecco il motivo Attorno al 20? minuto di, èsegnalato un calcio diin favore degli ospiti per un tocco di mano sulla linea di Parisi, poi espulso. Un tentativo dal dischetto battuto da Verde, inizialmente ipnotizzato da uno strepitoso, prima che Giua facesse ribattere. Ma come mai ilsi è ritirato? La spiegazione la fornisce Dazn: Luperto è entrato in area prima che partisse il tiro dell’attaccante bianconero, risultando poi determinante nel murarlo sulla ribattuta. L'articolo proviene da Calcio News 24.