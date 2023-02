Emiliano Martinez | “Non ho nulla contro Mbappé” | poi l’aneddoto sulla bambola

(Di sabato 11 febbraio 2023)è stato senz’ombra di dubbio uno dei protagonisti dell’ultimo mondiale, vinto dalla sua Argentina in finalela Francia. Prima sul campo con delle parate decisive, su tutte quella in finale allo scadere dei tempi supplementarila Francia su Kolo Muani, e poi fuori con gesti e dichiarazioni che hanno destato scalpore. A ‘scandalizzare’ maggiormente sono state alcune scene durante i festeggiamenti dell’Argentina e il portiere dell’Aston Villa è tornato proprio sull’episodio incriminato.torna a parlare diDi seguito le sue dichiarazioni raccolte da France Football. Le persone ci hanno lanciato bambole durante tutto il nostro viaggio. Ad un certo punto una ...

Emiliano Martinez, a France Football, ha raccontato così il Mondiale vinto dall’Argentina tra le mille polemiche per i suoi gesti. GESTO ALLA PREMIAZIONE – «È stato uno scherzo con i miei compagni. Lo ...Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France Football parlando nuovamente di Mbappé. L’estremo difensore ...