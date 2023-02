(Di sabato 11 febbraio 2023) Il terremoto. Il direttore della Caritas diocesana bergamasca, don Roberto Trussardi: «C’è chi ha portato direttamente in sede il proprio contributo. Servirà un grande aiuto, anche per sostenere la ricostruzione»

... ha dichiarato il coordinatore dei soccorsi diOnu, che si trova nella provincia turca di ...famiglia italiana di origine siriana colpita dal terremoto che ha colpito il sud della. Lo ...... dall'climatica alla salvaguardia della biodiversità, dall'indagine della forma e del ... ad esempio, fra le ultime mosse, nel marzo 2021 lasi è ritirata dalla Convenzione di Istanbul,...

Terremoto in Turchia, dichiarato lo stato di emergenza Protezione Civile

Terremoto Siria e Turchia: la RAI sostiene la campagna di raccolta fondi di Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF UNICEF Italia

Emergenza Turchia e Siria, in due giorni raccolti 83 mila euro L'Eco di Bergamo

Terremoto Turchia e Siria, governo dichiara stato di emergenza per intervento all'estero per 6 mesi Fanpage.it

Terremoto, Cdm stanzia 11 milioni di euro per l'emergenza in Turchia e in Siria TGCOM

La città di Todi si attiva per portare un aiuto alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia. Il Comune, con il coordinamento del presidente del Consiglio, il generale Adriano ..."Entrambe le parti doneranno le magliette autografate della partita per essere messe all'asta a sostegno dell'appello per il terremoto Turchia-Siria del Comitato di emergenza per i disastri (DEC)", ha ...