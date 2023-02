“Elodie | mi vuoi sposare?” | l’urlo dalla platea di Sanremo e la reazione di Iannone

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Proposta di matrimonio in diretta peral festival di2023, dove ha lasciato il segno non solo per la sua voce. Nella serata finale, la cantante romana, con un altro dei suoi look super sexy, ha ricevuto un’inaspettata propostadell’Ariston, dove un ragazzo tra il pubblico ha urlato: “, mi?”. La domanda ha fatto sorridere la cantante, ex concorrente di Amici. Ma sembra aver infastidito il nuovo fidanzato di, il pilota Andrea, che pochi minuti dopo via Instagram ha postato una foto di loro due insieme con tanto di cuoricino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.