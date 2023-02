' Elodie mi vuoi sposare' | la proposta in diretta a Sanremo | la reazione di Iannone

(Di sabato 11 febbraio 2023) Momento di imbarazzo alla finale di2023 per. Prima dell'ultima performance sul palco dell'Ariston un ragazzo tra il pubblico ha urlato: ", mi?" . Una...

Momento di imbarazzo alla finale di Sanremo 2023 per Elodie. Prima dell'ultima performance sul palco dell'Ariston un ragazzo tra il pubblico ha urlato: "Elodie, mi vuoi sposare" . Una proposta inaspettata che ha fatto sorridere la cantante, ex concorrente di Amici. Una proposta che forse ha infastidito il nuovo fidanzato di Elodie, il pilota Andrea Iannone.

"Elodie, mi vuoi sposare", è stato il grido del fan che ha raggiunto l'ex allieva di Amici, la quale, udita la proposta, si è messa a ridere per poi cominciare a intonare la sua canzone.