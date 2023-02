Elezioni regionali | centrodestra alla conquista di Lazio e Lombardia

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Circa 13 milioni di italiani tra domani e lunedì sono chiamati alle urne per rinnovare i vertici delle Regioni. Un test dportata locale che avrà però significative ricadute nazionali, non solo sulla nuova geografia politica complessiva ma anche sui rapporti di forza all'interno delle singole alleanze. In particolare nella maggioranza. Sul voto cresce però l'rme astensionismo, con un possibile deciso calo non solo rispetto alle politiche dello scorso settembre ma anche e soprattutto sulle precedentiamministrative. E alcune difficoltà, in particolare nei principali centri, sono segnalate anche nel reclutamento degli scrutatori. La valenza politica dell'appuntamento finisce al centro dell'attenzione delle singole forze politiche. In particolare nel centro destra ...