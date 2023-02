Elezioni regionali 2023 | quando si vota | orari seggi e in quali regioni si terranno | chi sono i candidati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 febbraio 2023): primo appuntamento politico importante in questo inizio di nuovo anno. I cittadini di dueimportantichiamati are in questo weekend. Ecco chiche aspirano a guidare due dei territori più importanti d’Italia.siglideiDopo le comunali e le politiche, arriva il primo appuntamento importante del: le. Pochilema grande è l’importanza anche per alcuni equilibri ...