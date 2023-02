Elena Fanchini | la mamma Giusy | “Chiesto al Signore che il tuo male passasse a me”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Ho detto tante preghiere per farti guarire. Hoalche il tuoloa me, ma non mi ha ascoltata. Poi ho capito che ti voleva lui, ma ha esaudito l’ultima mia richiesta: negli ultimi giorni non ti ha fatto soffrire”. Sono alcune delle toccanti parole dette nel suo intervento daAlessi durante il funerale della figlia,tenutosi oggi nella Parrocchiale di San Giovanni Battista a Solato, piccola frazione di Pian Camuno in provincia di Brescia. “, non dovevi entrare qui così, oggi, dovevi entrare con l’abito bianco”, ha aggiunto ladidavanti ai tanti presenti, dal papà Denis, alle sorelle Nadia e Sabrina, fino ad arrivare ai colleghi della Guardia di ...

Lontane dal podio le azzurre, in pista con il lutto per ricordare: 13esimaCurtoni a 105, 14esima Laura Pirovano a 106 e 18esima Nicol Delago a 141. Delusione per Sofia Goggia: ...Quasi come un segno del destino dopo giornate di dolore per la morte di, Sofia ha sbagliato mentre a Solato di Pian Camuno si stava concludendo il funerale dell'amica.

Sono stati fissati per sabato alle 10:30 nella chiesa di Solato i funerali di Elena Fanchini, la sciatrice azzurra stroncata da un tumore all’età di 37 anni… Leggi ...Il video del minuto di silenzio in memoria di Elena Fanchini, tenuto a margine della discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino in corso a Courchevel/Méribel. Proprio durante la rassegna ...