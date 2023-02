(Di sabato 11 febbraio 2023)a Riposto, in provincia di Catania, dove due donne sono state uccise a distanza di poco tempo e in luoghi limitrofi da quella che secondo gli inquirenti sembra essere l'azione di ...

a Riposto, in provincia di Catania, dove due donne sono state uccise a distanza di poco tempo e in luoghi limitrofi da quella che secondo gli inquirenti sembra essere l'azione di ...Sono tre i morti a Riposto, in provincia di Catania, dove questa mattina si è consumata una vera e propria carneficina con due donne uccise. Ora il presunto autore delè stato trovato senza vita. L'assassino si è suicidato Si è suicidato con un'arma da fuoco, vicino a una caserma dei carabinieri, l'uomo sospettato di avere ucciso le due donne a ...

Duplice femminicidio a Catania, uccise a colpi di pistola due donne di 48 e 50 anni. Il killer si suicida Il Fatto Quotidiano

Doppio femminicidio nel Catanese: 2 donne uccise in strada a Riposto In Terris

Duplice femminicidio nel catanese, sospetto killer suicida L'Ecodelsud.it

Doppio femminicidio Vicenza, la lettera anonima all'ex compagna del killer: "Attenta" Sky Tg24

Doppio femminicidio - suicidio a Vicenza: cronaca di una tragedia annunciata RaiNews

Una vicenda drammatica quella del duplice femminicidio di questa mattina a Riposto, in provincia di Catania, dove due donne sono state uccise a distanza di poco tempo. Il killer, che si è suicidato ...Duplice femminicidio a Riposto, in provincia di Catania, dove due donne sono state uccise a distanza di poco tempo e in luoghi limitrofi da quella che secondo gli inquirenti sembra essere l'azione di ...