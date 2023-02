Due donne uccise a colpi di pistola nel Catanese

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 11 febbraio 2023) Una donna di 43 anni è stata uccisa, probabilmente con un colpo di, sul lungomare Pantano di Riposto, nel. La vittima era dentro un'auto. E un'altra donna in un'altra zona del paese della riviera ionica è deceduta dopo essere stata trovata ferita gravemente per terra,ta da un'arma da fuoco. Indagini sono in corso per accertare dinamiche e movente e capire se i due episodi siano collegati tra loro. Sul posto sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Catania.