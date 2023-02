Due donne uccise a Catania | le ultime parole del killer prima di suicidarsi davanti ai carabinieri | cosa sappiamo

Leggi su open.online

(Di sabato 11 febbraio 2023) È stato un risveglio di sangue per gli abitanti di Riposto, nel Catanese, dove questa mattina sono stati trovati i corpi senza vita di due. Si tratta di Carmelina Marino, 48 anni, e Santa Castorina, 50 anni. Lavittima si trovava dentro un’auto parcheggiata sul lungomare Pantano e – secondo le prime rilevazioni – sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola. Poco dopo, ihanno trovato una seconda donna, di 50 anni, gravemente ferita con colpi di arma da fuoco in via Roma, sempre a Riposto. Sono stati inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimarla sul marciapiede. Il tempismo e la distanza ravvicinata dei ritrovamenti ha suggerito fin da subito che le due morti potessero essere collegate. Intorno a mezzogiorno, è stato il presunto omicida a presentarsi spontaneamentealla ...