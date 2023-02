Domenica In | ecco gli ospiti di Mara Venier a Sanremo del 12 febbraio

Leggi su velvetmag

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nella settimana dell’anno in cui la TV italiana si trasferisce anche fisicamente auno dei programmi più attesi dalla “città dei fiori” è l’unica puntata diIn che va in onda lontano dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.sarà all’Ariston fin dalla finalissima di questa sera, per poi impossessarsi del palco domani per la 22esima puntata del suo talk. Forse il più atteso degli speciali dedicati a2023: il punto di arrivo all’Ariston di tutti quegli approfondimenti delle domeniche passate per raccontare la storia del Festival di. Presenti nellaIn – Specialeditutti i cantanti che erano in gara tra i big della kermesse e non solo saranno ...