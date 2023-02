Discesa femminile Mondiali Meribel 2023 | Flury trionfa a sorpresa | Goggia squalificata

(Di sabato 11 febbraio 2023) Jasminefa il colpo grosso e sbanca Mèribel. Nelladeidi sci alpinola svizzera, scesa con il pettorale numero due, vince la medaglia d’oro terminando la sua prova con quattro centesimi di vantaggio davanti all’austriaca Nina Ortlieb, medaglia d’argento, e con dodici centesimi sulla svizzera Corinne Suter, medaglia di bronzo. Niente da fare per le italiane: Sofiacommette un grave errore nel finale, inforca e viene. La pista, presentata come semplice e senza grandi tratti impegnativi, invece fa selezione e soprattutto nella parte altafa la differenza e riesce a mettersi indietro anche le grandi specialiste sul piano veloce. Minuto dopo minuto l’elvetica comincia a sognare sempre ...

A Méribel succede di tutto, con la bergamasca che inforca la porta d'attacco del muro finale (quando era in corsa anche per l'oro) e vede l'iride come una maledizione.Jasmine Flury ha ottenuto il più grande risultato della sua carriera, vincendo a sorpresa la discesa femminile di Méribel. Una vittoria però assolutamente meritata per la grigionese che ha trovato la ...