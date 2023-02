Diffidati Lazio-Atalanta | i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Salernitana

(Di sabato 11 febbraio 2023) La, dopo aver perso dei preziosi punti nelle ultime due partite contro Fiorentina ed Hellas Verona, è pronta a tornare in campo contro l’, in uno scontro diretto per la zona Champions League valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra allenata da Maurizio Sarri, inprossima sfida contro la, dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono ben quattro giocatori che figurano nella lista dei: si tratta di Mattia Zaccagni, Adam Marusic, Nicolò Casale e Danilo Cataldi. SportFace.

I bianconeri si ben comportati in Coppa Italia contro lama devono dimenticare lo scivolone ... Fazio (rientro metà/fine febbraio), Gyomber (dubbio ventunesima giornata): Bradaric ...La Juventus , dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia grazie al successo sulla, vuole tornare a vincere anche in campionato contro la Salernitana , nel match valevole per la ...

Diffidati Lazio-Atalanta, i biancocelesti a rischio squalifica in vista ... SPORTFACE.IT

Lazio, contro l’Atalanta si allunga la lista dei diffidati, i 4 a rischio squalifica Laziochannel.it

Serie A 2022-2023, 22a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Diffidati Verona-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell ... SPORTFACE.IT

Diffidati Juventus-Lazio, bianconeri a rischio squalifica in vista dell ... SPORTFACE.IT

Lazio-Atalanta in campo alle 20:45 DIRETTA dell'11 febbraio 2023 per la 22esima giornata di Serie A Probabili formazioni Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 21 ...Le ammonizioni si accumulano e anche una squalifica può costare un prezzo carissimo per il fantacalcio. E quindi, occhio alla lista dei giocatori diffidati: sono 50 dopo 21 giornate di Serie A. Chi di ...