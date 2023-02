Diffida dalla Rai e Maria Venier | ”Blanco non deve partecipare a Domenica In | messaggio diseducativo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Laalla Rai e a Marada parte dell’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi in seguito alla situazione. L’associazione ritiene ha dichiarato sull’accaduto: ”e pericoloso per i giovani”. Laalla Rai e Marada parte dell’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi Credits – Today.itL’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivila Rai e Mara, per impedire chesia ospite nella puntata diIn del 12 febbraio. Ladopo il Festival, come al solito, Maraospita gli artisti in gara e i co-conduttori nel suo salotto che, eccezionalmente per l’evento, è ...