Di Livio | “Basta | a pagare è sempre e solo la Juve”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 febbraio 2023) Angelo Diparla del casontus penalizzata di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze, ma che teme anche per la questione stipendi. L’ex giocatore delladice: “Magari sono stati commessi degli errori, se non diciamo questo vuol dire che non siamo abnza lucidi nell’analizzare questa situazione. Ciò che mi ha dato profondamente fastidio è l’accanimento totale da parte di tutti nei confronti della. Questo mi dispiace, hodetto che i top club sono dei valori aggiunti per il nostro campionato e la Vecchia Signora non è esente da questo discorso. Il mio augurio è che i dirigenti non ripetano più i comportamenti commessi in passato“. Durante una intervista a tutto, Diaggiunge: “Qui non aspettavano altro che il ...