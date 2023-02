Devo provarla Morandi e la cannabis | cala il gelo a Sanremo

(Di sabato 11 febbraio 2023) "La? Non l'ho mai provata, laprovare" così Gianniha risposto se è favorevole o meno alla legalizzazione delle droghe leggere. "Davanti a casa mia a Bologna coltivano la canapa e io sento questo profumo, la usano anche per medicina, chi la vuole usare la usa, io non so rispondere se sia giusto legalizzare" cosìalla domanda se è favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere lanciata da Fedez.

Poi, penso che questo sia proprio un grande Festival quest'anno. La canzone ha un paradosso: devo provarla il meno possibile per non perdere la genuinità, ma al tempo stesso devo provarla.