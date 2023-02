Depeche Mode a Sanremo | la prima volta dopo la terribile morte di ' Fletch' - Magazine - Sanremo

(Di sabato 11 febbraio 2023) La storica band inglese, super ospite stasera sul palco dell'Ariston: presenterà in antemondiale 'Ghosts Again', primo singolo del nuovo album 'Memento Mori'. Gahan e Gore: 'Eccitati all'idea di ...

A decretare il vincitore, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, nuovamente Chiara Ferragni. Grande attesa per l’esibizione dei Depeche Mode, mentre per gli ospiti italiani salgono sul palco ...Il nome del vincitore è atteso a notte fonda. Sul palco i 28 cantanti in gara, Elodie apre la serata, chiude Sethu. Una prima classifica, poi la top five, infine il verdetto. Sul palco Depeche Mode, G ...