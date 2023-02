Debiti con le banche | l’Uefa stila il rapporto | preoccupa il dato sulla Serie A

(Di sabato 11 febbraio 2023)ha effettuato il consuetoannuale sullo stato del calcio europeo fornendo informazioni sulle condizioni dell’indebitamento dei club. Il periodo del Covid ha lasciato dietro di sé degli strascichi non indifferenti, c’è stato infatti un vistoso peggioramento delle condizioni finanziarie del calcio europeo. Si registra così un netto aumento dell’indebitamento bancario. Rispetto alla fine del 2019, situazione pre-Covid, c’è stato un aumento dell’indebitamento complessivo pari al 51%. La situazione in Europa Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, solo sui 5 maggiori campionati europei gravano infatti un totale di 10 miliardi di passività: 7,5 miliardi dibancari e 2,5 miliardi verso finanziatori esterni. Tra i campionati maggiormente in difficoltà c’è La Liga in cui il debito bancario ...

...da padrone ele mosse di Juve e Inter in vista dell'estatela sfida dei bianconeri della Fiorentina che è l'occasione per ricordare tutti gli intrecci passati e futuri di mercato e i...Ma il valore del club è crollatooltre i 100 milioni. Ferrero vuole vendere, sa bene che a Genova, dove è odiato, non può tornare. Ma chi vuole comprare non ci pensa nemmeno ad ...

Debiti con il fisco 2023: ecco come uscirne finalmente puliti Tag24

Rottamazione cartelle. Attenzione alle lettere con codice AD, AX e RI InvestireOggi.it

Cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro con stralcio automatico, ma ... Money.it

Debiti con il Fisco: in questo modo si può evitare il pignoramento Player.it

Dal Real Madrid alla Juventus, i top club con più debiti verso le ... Calcio e Finanza

In tutta Europa infatti non mancano club con debiti bancari, purtroppo anche la Serie A è ben rappresentata in questa speciale classifica. Quarto posto per il Diavolo con 71 milioni di euro di debiti ...Un totale di 10 miliardi di passività. La situazione in Spagna Nel quadro complessivo spiccano situazioni di enorme difficoltà come la Spagna in cui il debito bancario supera i 2,5 miliardi, con un ...