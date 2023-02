(Di sabato 11 febbraio 2023) FERRARA - La reazione della, dopo il ko casalingo col Bari , non c'è stata nemmeno a Venezia . La squadra di Daniele Deperdee sprofonda in classifica al terz'ultimo posto. Ecco il ...

FERRARA - La reazione della Spal , dopo il ko casalingo col Bari , non c'è stata nemmeno a Venezia . La squadra di Daniele Deperdee sprofonda in classifica al terz'ultimo posto. Ecco il commento amareggiato dell'ex calciatore della Roma a fine gara: "E' colpa mia. Da quando sono qui, ho sempre ringraziato i ...Il detenuto è 'in condizioni accettabili, ma Crosignani ha comunque parlato di una ... l'avvocato FlavioAlbertini, teme il rischio che Cospito non arrivi vivo a quella data. Da giorni, l'...

De Rossi ancora ko con la Spal: "Manca il sangue, sto sbagliando". E sulle dimissioni... Corriere dello Sport

Aumento tassa d'imbarco aeroportuale, Rossi: "L'alternativa è il dissesto" BrindisiReport

MotoGP, Marquez ancora contro Rossi: “A Sepang mi intimidì e colpì di proposito" La Gazzetta dello Sport

Rossi a Ferrara 'RecitarCantando' San Marino Rtv

Chiude lo storico fanclub di Valentino Rossi! Rino Salucci: “Non finisce qui!” Ecco cosa sta succedendo… MOW

Il tecnico degli estensi: "Sono sempre stato dalla parte della squadra, ora non posso. Non mi basta solo la prestazione del secondo tempo" ...La sua canzone, «Vivo», parla della depressione post parto, delle emozioni fortissime e diversissime che investono una puerpera. Sceglie un tema di cui si parla poco e si canta ...