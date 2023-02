De Grandis | «Inter | Lukaku titolare? Serve Passi avanti ma non è Dzeko»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Deparla dello stato di forma di, paragonandolo anche a, e della possibilità di vederloin Sampdoria-. Così il giornalista, nello studio di “Campo Aperto Speciale”, su Sky Sport 24.IN– Stefano Deparla di Romelu(vedi articolo) e della possibilità di vederlo in campo dal 1? in Sampdoria-. Così il giornalista,venuto nel corso della trasmissione “Campo Aperto Speciale” di Sky Sport 24: «Lunedì? Se vuoi recuperarlo deve giocare per forza. Devo dire che qualche passettino inc’è stato. Ad esempio, ricordo la spizzata di testa, che aveva portato al gol ...