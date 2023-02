(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Inter scenderà in campo lunedì contro la Sampdoria. Probabilmente in campo dal 1? anche Romelu. A detta di Deè la scelta più corretta CONSAPEVOLEZZA ? Stefano De, ospite negli studi di Sky Sport, si esprime sulle scelte di Inzaghi: «dal 1’?, ha bisogno di giocare. Ci sta di dargli minutaggio, nonostante la stagione incredibile di Dzeko. Rientra anche Brozovic, quindi Inzaghi ha in testa l’Inter titolare. Però miuna squadra più consapevole e, perché la mareggiata è passata. Ha recuperato la seconda posizione con un gioco più fluido». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

... di abiti pesanti e sostegno morale; il suo coraggio gli valse il riconoscimento di "fra le ..." ha osservato un minuto di silenzio in tutte le classi.... di abiti pesanti e sostegno morale; il suo coraggio gli valse il riconoscimento di "fra le ...' ha osservato un minuto di silenzio in tutte le classi. Si ringraziamo i relatori per la ...

De Grandis: «Giusto Lukaku dal 1', mi aspetto un’Inter più serena. Motivo» Inter-News.it

Sky, De Grandis: “Osimhen fa la differenza, è unico” MondoNapoli

CUNEO/ "Il Grandis fa memoria": a scuola le testimonianze del ... Cuneocronaca.it

De Grandis: "Napoli favorito per lo scudetto ma occhio all'Inter" TUTTO mercato WEB

De Grandis critica Vlahovic: «Dopo le prime partite è evaporato!» Juventus News 24

Il giornalista Sky Stefano De Grandis ha parlato del Napoli e di Osimhen ai microfoni della trasmissione Sky. Ecco cosa ne pensa: “ Per me Osimhen è davvero forte, uno che fa la differenza. Uno così f ...Stefano De Grandis, giornalista, punta il dito contro Dusan Vlahovic, ritenendo la stagione del serbo non proprio positiva ...